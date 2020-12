TG Veneto News. Negli ospedali del Veneto un terzo dei pazienti è covid. Il governatore Zaia torna a lanciare l’allarme e a chiedere collaborazione: siamo in fascia gialla, ma spiega, dobbiamo ragionare come fossimo sull’orlo della fascia rossa.

Supporto psicologico ai malati guariti dal covid all’ospedale di Negrar: arriva lo psicologo in corsia, perché chi si negativizza, sempre più spesso soffre di depressione e ansia.

Divieto di uscire dal proprio comune durante le feste: l’annuncio del ministro Speranza preoccupa le categorie economiche già alle prese con la crisi di Natale. Perfetti al lavoro per intensificare i controlli su strade e piazze.

Il Veneto si è svegliato sotto la neve: i primi fiocchi già dalla scorsa notte. Veronese e Vicentino le province più interessate dal fenomeno, ma si sono imbiancate anche le piazze di Padova e Treviso. Oltre 20 cm in montagna.

Per la quarta volta in due mesi si sono alzate le paratoie del Mose salvando Venezia dall’acqua alta. La città è rimasta all’asciutto, qualche disagio a Chioggia a causa del vento di Bora.

In sella al suo scooter contro un’auto: muore a soli 17 anni uno studente di Zelarino. Il dramma ieri sera Marcon mentre in zona imperversava il maltempo.

Blitz anti spaccio tra Veneto e Toscana: i carabinieri di Rovigo arrestano 11 persone, sequestrano 165 kg di droga. A avrebbe permesso guadagni Per oltre un un milione e 600 mila euro.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.