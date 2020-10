TG Veneto News. Il nuovo decreto fa arrabbiare i sindaci veneti. Levata di scudi contro la norma che prevede la chiusura di strade e piazze alle 21: non faremo noi il coprifuoco, attaccano. La replica del governo: nessun scaricabarile

A Vicenza è pronta la prima ordinanza: chiuso il piazzale di Monteberico, luogo di ritrovo notturno da parte dei giovani.

Tavoli per sei persone al massimo, cartelli affissi all’esterno per indicare la capienza massima. Locali e ristoranti si organizzano, ma in arrivo anche le prime disdette da parte di comitive e gruppi numerosi.

La fiera di Verona diventa un drive-in per i tamponi rapidi. Oggi il via i primi prelievi. In coda tanti studenti e lavoratori pendolari.

Auto fuoristrada nella notte a Salgareda, nel Trevigiano: muore un ventenne. Feriti quattro amici che viaggiavano con lui. Due sono in disperate.

Positivo al covid cerca di salire sul treno diretto a Verona: caos in stazione a Mestre. L’uomo bloccato e arrestato dalla polizia e portato in ospedale.

A Pieve di Livinallongo l’omaggio degli Alpini ai caduti in guerra. Belluno si prepara a festeggiare Il centenario della locale sezione Ana.

