TG Veneto News. Scoppia la polemica tra regione e gli scienziati del comitato tecnico scientifico del Veneto: i tamponi rapidi poco affidabili. Zaia: tutto il mondo ci sta invidiando. Sarà Roma a decidere.

Nuovo balzo dei positivi: sono oltre 3700. Domani la decisione sulle nuove zone. Saranno comunque un Natale e un capodanno senza cenone e senza feste in piazza.

Il virus nelle RSA: la procura di Venezia indaga dopo il boom di contagi e vittime della prima ondata. 20 le inchieste aperte da accertare il rispetto delle norme anti contagio.

A Vicenza la clamorosa protesta degli ambulanti dopo lo spostamento del mercato. Molte bancarelle restano chiuse. La decisione era stata presa per consentire lo svolgimento del mercato in sicurezza.

Preso dalla squadra mobile l’uomo che massacrò un tassista a Verona: è un ventenne che ha agito per futili motivi. La vittima dimessa con un mese e mezzo di prognosi.

Aperto il terzo lotto della Pedemontana: 15 km tra Breganze e Bassano del Grappa. Tempi di percorrenza dimezzati. Da Vicenza a Bassano in soli 30 minuti.

La provincia di Belluno a caccia di un nuovo brand e per rilanciarsi. Tra i consulenti di un progetto da 3 milioni di euro, anche il guru dell’agenzia mondiale del turismo

