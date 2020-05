TG Veneto News. Zaia contro la movida nei centri storici del Veneto: assembramenti di giovani spesso senza mascherine. Anche i sindaci contro i cittadini che escono di casa senza protezioni.

Riaperture con aumento: salgono i prezzi di parrucchieri e alimentari. A Vicenza una cinquantina di baristi fanno un cartello e il prezzo di un caffè vola a €1,30.

Parchi gioco ancora chiusi: Gardaland in crisi. A rischio la metà dei dipendenti della più grande area divertimenti d’Italia.

Tra le riaperture più attese c’erano anche quelle relative alle chiese: molto seguite le prime messe. In duomo a Verona ha celebrato il vescovo.

Alessandro Del Piero dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per i calcoli: il campione manda un messaggio e tanti fan ma anche a Jesolo. Parole di stima per medici, infermieri e incoraggiamento agli albergatori per la ripartenza.

Verona è provincia italiana con più incidenti mortali dalla fine dello lockdown: 4 morti in 10 giorni il monito della Polstrada Scaligera.

Maxi operazione antidroga: a Verona cinque arresti. Sequestrati 170 kg di sostanza. Nelle intercettazioni i trafficanti usavano un linguaggio cifrato per parlare di droga e polizia.

