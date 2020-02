TG Veneto News: i titoli di apertura

È morta l’anziana di Galzignano Terme ferita nell’incendio della sua abitazione: la donna aveva riportato ustioni sul 90% del corpo.

Dramma in un liceo di Padova: studentessa 14enne colpita da un infarto durante l’appello. La giovane ora ricoverata al centro Gallucci.

Un TIR si incastra tra le case a Gambellara nel vicentino: paese bloccato per tutta la giornata. L’autista straniero tradito dal GPS.

Trasloco in vista per una delle sedi dell’Agenzia delle Entrate di Verona: i lavoratori lamentano possibili disagi per loro e per gli utenti. Proteste in piazza per scongiurare il pericolo.

Niente tasse locali a chi amplia o apre un nuovo negozio in centro: la ricetta comune padovano di Cadoneghe contro la moria delle botteghe.

Paolo Rossi cittadino onorario di Vicenza: il consiglio comunale vota all’unanimità. Il ringraziamento e l’emozione dell’eroe dei mondiali di Spagna.

