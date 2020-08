TG Veneto News. Mascherine obbligatorie anche durante le lezioni è l’indicazione del comitato tecnico scientifico: in caso di alunno oppositivo si deciderà caso per caso. Intanto la regione chiede 7 unità prefabbricate da posizionare nei cortili degli istituti più numerosi.

Svolta nelle indagini sulla 15enne travolta e uccisa da un’auto in fuga ad Arzignano. Nella notte è stato fermato un uomo: è un 54 anni della zona ha portato in carcere dai carabinieri. L’uomo tradito dallo specchietto dell’auto ed ai video delle telecamere.

Le indagini sulla morte di una 59enne di Portogruaro: sulla maglietta del vicino di casa ritrovate tracce del DNA della vittima. L’uomo è un 23enne marocchino indagato per omicidio.

Ragazzina veronese in vacanza a Riccione picchiata e rapinata da una baby gang composta da tre ragazzine: la polizia denuncia le minorenni.

Blitz della polizia all’ex caserma Serena di Treviso: arrestati 4 profughi. Sono accusati di essere i capi della rivolta dello scorso giugno quando sequestrarono alcuni operatori e devastarono la struttura per non sottoporsi ai tamponi.

E’ scontro tra governo e locali da ballo. Il TAR boccia il ricorso dei gestori contro l’ordinanza che vietava i balli. Ora pronta una class action per chiedere i danni per le chiusure. I gestori lanciano l’allarme per le feste abusive in villa.

A Cibiana nel Bellunese inaugurata un’esposizione di quadri naturalistici: la singolare mostra allestita in un bosco.

