TG Veneto News. 109 ricoveri nelle ultime 24 ore. Zaia svela l’esistenza di un piano segreto che scatterà con oltre 6 mila malati. Attesa per le decisioni sulle nuove zone.

Riunioni di Giunta solo in modalità on-line dopo la positività di 3 assessori. Il governatore firma il decreto. Caner, Calzavara il vice De Berti sono asintomatici.

Situazione sempre più difficile per gli infermieri negli ospedali: i turni massacranti e poco personale. Anche i medici di base allo stremo. Oltre la metà dei pazienti visitati è positiva.

Una stanza degli abbracci dove gli anziani della casa di riposo possono accarezzare e toccare i propri familiari. Succede a Castelfranco. La notizia è rimbalzata su tutti i media nazionali e stranieri.

Continua la fuga dei turisti da Venezia: crolla il mercato degli affitti. Ad occupare gli appartamenti sono soprattutto gli studenti universitari.

Crescita esponenziale delle richieste di aiuto per le donne vittime di violenza. La fondazione o.t.b. di Bassano del Grappa ha aiutato 43 donne e 51 minori grazie al progetto “mai più”.

Dalla vendita del legname schiantato dopo Vaia, una speranza per il futuro del Nevegal. Il Comune di Belluno mette a disposizione un contributo di 60mila euro per il rilancio della montagna.

