TG Veneto News: le notizie del 18 maggio 2020

TG Veneto News. Il Veneto si rimette in moto: negozi aperti, parrucchieri a pieno regime. Passeggiata al mercato per il sindaco di Padova.

Pochi gli avventori dei bar in tutta la regione: le persone hanno ancora paura,ma i gestori sono fiduciosi.

A pieno ritmo al lavoro negli stabilimenti balneari: distanziamento ben misurato tra gli ombrelloni. A Jesolo arrivano i primi ospiti negli hotel.

Zaia annuncia una nuova ordinanza: nei prossimi giorni verranno date regole anche per i parchi divertimento, i luna park e i centri estivi.

4 incidenti mortali in appena 7 giorni: strage di giovani sulle strade nel Veronese: l’ultima vittima aveva 28 anni,. in grave la ragazza di 20 che viaggiava in auto con lui.

Le nuove regole del dpcm non piacciono al sindaco Sboarina che tuona contro il governo: ha annunciato intanto l’apertura del festival 2021. Sarà l’Aida di Riccardo Muti.

Paura per Alex Del Piero: il campione Trevigiano pubblica sui social una foto che lo ritrae in ospedale. Non si tratta di coronavirus ma di un piccolo calcolo.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.