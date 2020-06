TG Veneto News. Aperto oggi il secondo tratto della superstrada Pedemontana: 13 km tra Malo e Breganze, nel vicentino. Alle 12 il transito delle prime automobili.

Si allungano però i tempi per il completamento dell’opera: taglio del nastro gli inviato il 2021. Per l’innesto in A4 e la galleria di Malo i tempi rischino di allungarsi ulteriormente.

Incidente mortale sul lavoro a Verona: operaio delle ferrovie travolto da una motrice. La tragedia sotto gli occhi dei colleghi.

Batterio killer: in ospedale a Verona sulla meno 12 casi sospetti. Commissione ispettiva della regione del Veneto. Il caso finisce anche in Parlamento.

Barchino a folle velocità freccia in laguna a Venezia, a bordo anche un minorenne. Inseguimento sotto le telecamere della polizia.

Il patron di Diesel Renzo Rosso agli Stati Generali dell’economia a Villa Pamphili a Roma, voluti dal premier Conte. I consigli del NordEst per rilanciare il paese.

80 milioni di euro in arrivo per i comuni confinanti con il Trentino Alto Adige: soddisfatti i primi cittadini del Bellunese.

