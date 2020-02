TG Veneto News: i titoli di apertura

I vertici di Confindustria Veneto, Friuli e Trentino si sono incontrati a Padova per valutare i tre profili in lizza per la nomina a presidente nazionale: sfida aperta tra Mattioli, Bonomi e Pasini.

Avevano diffamato il governatore Zaia sui social network: un anno dopo la sentenza due Bassanese sono stati condannati.

Inaugurato alla presenza della ministra Lamorgese il nuovo centro di archiviazione Antimafia. Grande attesa per il giorno in cui si decideranno anche le sorti del comune di Eraclea.

All’ospedale di Padova mancano i parcheggi: il grido di allarme da parte di utenti, personale e sindacati che chiedono urgentemente di trovare una soluzione.

Più di 14 mila farmaci donati dalle 154 farmacie aderenti alla giornata del banco farmaceutico: il Veneto secondo dopo la Lombardia per generosità.

Progetto di interscambio culturale tra Belluno e l’Andalusia: il materiale tessile di scarto torna a vivere trasformandosi in gioiello.

