TG Veneto News. È caos sulle modalità di rientro a scuola: i dirigenti scolastici attendono le regole sulla gestione dei casi positivi. Dubbi anche sulla divisione delle classi e sui nuovi banchi che non sono arrivati.

Mascherine obbligatorie nei luoghi della movida: stretta del Viminale che invia una circolare ai Prefetti veneti: al via task force per controllare piazze e locali. Ad Asiago ordinanza del sindaco che impone le mascherine in tutti i luoghi all’aperto.

Maxi rissa nella notte in Piazza Mazzini a Jesolo: una trentina di giovani si affrontano a calci e pugni. Un turista altoatesino rimane a terra e finisce all’ospedale. Altri giovani rimasti feriti.

Una quarantina di clandestini scaricati in autostrada da un camion, è caccia nelle campagne di Portogruaro: 5 giovani fermati. Attivata l’usl per i controlli con i tamponi.

Task force di 20 uomini per individuare il pirata della strada che ha ucciso la quindicenne di Arzignano. Domani fiaccolata sul luogo della tragedia.

La ripresa è lontana: gli artigiani veneti vedono la luce solo per la fine del 2021. Sondaggio dell’associazione di categoria che ha coinvolto 1500 imprese.

E’ Veneto il cane più fedele d’Italia: premiato Luigi, quattro zampe, che durante il lockdown ha fatto la staffetta per consegnare posta e giornali a una donna di Feltre chiusa da sola in casa.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.