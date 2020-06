TG Veneto News. La regione scrive le linee guida per la riapertura delle scuole, niente mascherine in classe. 2 metri quadrati per ogni studente. Anche l’insegnante dovrà osservare la distanza di 2 metri. Ora serve l’approvazione del comitato tecnico scientifico nazionale.

Primo giorno di maturità: coinvolti 38 mila studenti in tutta la regione. Studenti emozionati per il ritorno in classe dopo tre mesi e mezzo.

Resta senza lavoro a causa della crisi che ha colpito il comparto termale di Abano: 51enne investe tutti i risparmi e apre una pizzeria a Vo’

I presidenti di 11 categorie economiche del Veneto scrivono a Zaia e indicano 6 punti per far ripartire l’economia: sotto accusa le politiche degli aiuti del governo.

Depositato in Procura il primo esposto sul caso del batterio killer in ospedale a Verona e Zaia annuncia l’istituzione di una nuova commissione di inchiesta.

E’ iniziata con il piede giusto la stagione estiva ad Auronzo: buoni i numeri fatti registrare nello scorso weekend nonostante il coronavirus il paese delle Tre Cime si prospetta un’estate ricca di presente.

Cani e gatti in ufficio con il loro padrone: sarà possibile all’Università di Verona grazie alle iniziativa smart pet working in office. Con i loro animali dipendenti sono più sereni lavorano meglio e di più.

