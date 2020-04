TG Veneto News. Continua ad aumentare il numero dei morti per covid-19 in Veneto: oltre 50 persone nelle ultime 30 ore. Zaia: la gente viene dimessa dalla terapia intensiva ma non dobbiamo abbassare la guardia.

A Montecchio Maggiore la febbre la misurano i vigili urbani: chi viene sorpreso a spasso con più di 37 ° viene sanzionato per €400.

Nell’ovest Vicentino l’appello dei sindaci dei maggiori centri urbani: la crisi sta mettendo in ginocchio interi comparti produttivi. Non si sa se riusciranno a riaprire e torneranno ad essere competitivi.

Sindromi post-traumatiche e stress potrebbero provocare gravi danni alla psiche delle persone più fragili e sensibili: per questo l’Ulss1 Dolomiti si occupa dei risvolti emotivi della pandemia

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro propone delle direttive per la gestione degli stabilimenti balneari lungo le coste Venete: prenotazione obbligatoria, braccialetti identificativi e misurazione della febbre ogni volta che si entra nello stabilimento.

