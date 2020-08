TG Veneto News. 48 veneti positivi al covid a rientro dalle vacanze all’estero: quasi 14 mila i tamponi effettuati in due giorni. Per Zaia non bisogna abbassare la guardia anche se solo 3 persone su 1000 presentano i sintomi della malattia.

Le discoteche pronte al ricorso al TAR contro l’ordinanza che vieta i balli: a rischio 2500 posti di lavoro in tutta la regione. Un giro d’affari da 200 milioni di euro. Sotto accusa il governo che non ha predisposto aiuti al settore.

15enne travolta e uccisa in strada ad Arzignano in provincia di Vicenza: auto in fuga senza prestare soccorso. I Carabinieri a caccia del pirata.

15enne Veneta violentata in spiaggia a Lignano da tre giovani. La polizia ha fermato i responsabili: uno aveva dei precedenti penali.

Fiamme nella notte alla Coimpo di Adria in provincia di Rovigo dove sei anni fa morirono quattro operai: incendio davanti agli uffici. Tra le ipotesi quella del gesto doloso

Il bilancio del Ferragosto nelle spiagge del Veneto: alberghi pieni come un’estate normale. Torna il sorriso sul volto degli operatori. Obiettivo è continuare il trend per chiudere la stagione con nemmeno metà presenze.

La sfida delle regionali: folla di candidati a Palazzo Balbi. In 9 lanciano la sfida a Luca Zaia. Ultimi giorni per la raccolta delle firme.

