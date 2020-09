TG Veneto News. Da angeli salvavita, a lavoratori dimenticati. Sciopero della sanità veneta che si sente abbandonata e chiede il rinnovo di un contratto scaduto da 14 anni: il nostro servizio, raccontano, è indispensabile come dimostrato con la pandemia.

Spaccate e aggressioni: a Padova crescono paura e preoccupazione dopo gli ultimi episodi di cronaca. Commercianti e residenti chiedono più controlli, mentre la polizia arresta il presunto colpevole.

Paura al Ca’ Foncello: incendio stamani all’alba in chirurgia dell’ospedale trevigiano. Il rapido intervento dei vigili del fuoco evita il peggio. Individuato e denunciato il responsabile: un senzatetto 58enne.

E’ diventato un caso nazionale quello dell’anziano brutalmente aggredito in un parcheggio da un giovane a Vicenza, dopo un comitato per l’ordine e la sicurezza il perfetto blinda la zona, già teatro di altri episodi.

Una ragazzina di 14 anni ha sfiorato il coma etilico durante una serata alcolica con un gruppo di coetanei: dopo lunghe indagini la polizia ha multato due baristi del centro storico di Bassano del Grappa.

Un mercato coperto con prodotti a km0 per valorizzare il territorio: a Verona partiti i lavori per la rinascita del ex macello.

C’era una volta il compagno di banco: la scuola ai tempi del covid ha rivoluzionato le abitudini e le tradizioni. In nome della sicurezza sparisce una figura cara a tutti noi

