TG Veneto News. 704 nuovi casi in 24 ore, 7 vittime. Salgono i ricoveri nelle terapie Intensive. L’appello di Zaia ai veneti: “usate la mascherina o finisce male”. Il governatore favorevole a dei lockdown mirati nelle zone a più alto contagio.

Il governo studia nuove restrizioni: si va verso l’ipotesi di un coprifuoco di bar e locali alle 22. I gestori eventi preoccupati: “così è la fine”. Le restrizioni potrebbero interessare anche estetisti. parrucchieri, cinema e teatri.

Federica Pellegrini positiva al coronavirus: è sintomatica. La campionessa veneziana in lacrime su Instagram. Rinviata la partenza per la prima delle gare a Budapest.

Rintracciati dai carabinieri genitori del neonato abbandonato a Verona: è una coppia in crisi economica. All’ospedale dici richieste di adozione. Il piccolo chiamato Zeno, come protettore della città.

Al via il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Treviso: oggi la firma dell’accordo tra Ulss e Regione del Veneto e Università di Padova. Previsti corsi per 60 matricole.

Saltano i festeggiamenti per Il centenario della sezione degli Alpini di Verona: cerimonia ridotta a causa delle norme anti-covid. Per un fine settimana monumenti illuminati dal tricolore.

Il giro d’Italia è arrivato in Veneto. Oggi per la prima volta tappa Monselice. Domani da crono sulle colline del prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene.

