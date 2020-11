TG Veneto News. Parte la sperimentazione dei tamponi fai da te: costerà pochi euro e avrà un affidabilità elevata. Il governatore fa il test in diretta. Risultato dopo meno di 2 minuti.

Le telecamere all’interno di una terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Un viaggio tra i malati e personale medico in prima linea contro il covid.

Scontro tra due auto nel rodigino: muore un bambino di 5 anni. Gravissima la madre che era al volante dell’auto.

Rocciatore di 44 anni trovato morto in parete a Lozzo di Cadore: forse l’uomo è stato tradito da una manovra sbagliata.

Furti di biciclette e spaccio di droga: i carabinieri di Mestre sgominano una baby gang. Arrestati due diciannovenni.

La palestra dell’Istituto Da Vinci di Arzignano ospita da oggi sei ambulatori per eseguire i tamponi. Modellata sull’esperienza della fiera di Vicenza il nuovo maxi servizio per l’ovest Vicentino.

Pieve di Soligo nella Top Ten delle città italiane candidate alla Capitale italiana della Cultura 2022. A gennaio la decisione finale da parte del Ministero della Cultura. Esclusa Verona

