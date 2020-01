TG Veneto News: i titoli di apertura

Emergenza smog: secondo gli esperti riscaldamenti e fuochi inquinano più delle auto. In arrivo una tregua, ma solo per pochi giorni. Situazione critica a Vicenza, il comune è contrario al blocco degli euro5 e pensa a un nuovo bando caldaie.

Spaccio e criminalità tutte le ore del giorno: residenti esasperati, impauriti. Viaggio nel Bronx di Padova a pochi passi dalla stazione.

I lupi fanno strage di asini alle porte di Asiago: sbranati tre animali. Allevatori esasperati chiedono interventi urgenti.

Cambia la gestione del centro di primo intervento: è rivolta nel Comelico. Protesta dei sindaci e regione.

Getta 3 sacchetti per l’immondizia per strada: maxi multa di €1200 per una trevigiana e a Rovigo arrivano le guardie contro gli eco furbi.

5 mila biglietti venduti in poche ore per la mostra di Van Gogh a Padova: soddisfatti i commercianti. Il comune pensa una carta che prevede l’ingresso a San Gaetano e sconti nei negozi.

