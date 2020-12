TG Veneto News. Veneto pronto a varare misure più restrittive. Zaia detta la linea dura della regione che pensa a nuove ordinanze se non interverrà il governo: non possiamo permetterci un altro weekend di assembramenti.

Sono le case di riposo il nodo critico della seconda ondata: è qui che dati alla mano si registra il picco dei decessi per il virus. Una situazione ancora più grave di quella registrata la scorsa primavera.

A Verona il Pronto Soccorso rischia il collasso: ogni giorno centinaia di ingressi e le ambulanze in coda dirottate Dal Borgo Trento al Borgo Roma. E’ emergenza.

Obitori pieni a causa dell’aumento dei decessi legati al covid. Nel vicentino le salme costrette ad essere stoccate fuori provincia e dirottati in altre città per essere cremate a causa del forno chiuso fino al 7 gennaio.

Emergenza povertà: in tanti costretti a chiedere aiuto nelle mense della Caritas o delle parrocchie, perché senza lavoro causa covid. Da Conegliano a Legnago cresce l’esercito dei nuovi poveri.

Cresce lo spaccio di droga tra i ragazzi. L’allarme del Questore di Padova che denuncia: molti spacciatori sono nordafricani minorenni e questo complica le indagini.

Decine di arresti in tutta Italia nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia in rete. Monitorati alcuni social dove gli indagati si scambiavano foto e video. Tra gli organizzatori un ventenne veneziano

