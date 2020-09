TG Veneto News. L’Italia riparte da Vo’: lunghi applausi per il discorso del capo dello Stato. Mattarella ha parlato anche dei ritardi nell’assegnazione delle cattedre e degli insegnanti di sostegno che non ci sono. Monito alla politica: la scuola non può essere terreno di scontro elettorale.

A Vicenza la lezione si tiene nel parco di una scuola primaria: un modo per non separare gli alunni. In molti istituti la prima lezione è stata un test per spiegare il coronavirus.

Dramma sul Lago di Garda: pescatore muore annegato. Era finito in acqua dopo che la barca sta affondando, salvo l’amico che era in sua compagnia.

Anziano aggredito nell’area del Mercato Nuovo di Vicenza dopo che ha tentato di difendere una ragazza. Calci e pugni da un senzatetto poi arrestato. L’episodio immortalato in un video.

A Verona l’ex caserma dei Carabinieri diventa casa di accoglienza per persone in difficoltà colpite dal virus: cittadini in convalescenza che non hanno familiari che si prendono cura di loro.

Appartamenti di lusso, negozi, ma anche un parco e alcune aree pubbliche: ecco come sarà il nuovo centro di Mestre. Il progetto riguarda il recupero dell’area dell’ex ospedale Umberto I.

150 i volontari: una giornata di lavoro e 8 tonnellate di rifiuti recuperate, così la spiaggia Barricata a Porto Tolle torna a respirare.

