TG Veneto News. Neonato di 3 mesi abbandonato in strada a Verona: il piccolo salvato da uno straniero che lo ha sentito piangere. E’ fuori pericolo, ma ha rischiato l’ipotermia.

Acqua alta a Venezia: quota 135 cm sollevate le dighe del Mose: la città salvata dalla marea.

Il maltempo si è abbattuto sul litorale Veneziano: paura a Sottomarina per una tromba d’aria: alberi sradicati e strade allagate. Ingenti i danni.

600 contagi nelle ultime 24 ore: oltre 13mila veneti in isolamento. Nel vicentino chiusa la prima scuola elementare e a Roma la protesta degli infermieri veneti: stipendi bassi. Noi eroi già dimenticati.

Operatori positivi al covid. Bloccate le attività ospedaliere di chirurgia e urologia e nefrologia dell’ospedale di Belluno. Assicurati solo gli interventi urgenti.

Momentaneo stop all’attività politica da parte del sindaco di Padova. L’annuncio sui social: devo stare vicino alla mia famiglia. Centinaia di messaggi di solidarietà al primo cittadino.

La prima seduta del nuovo consiglio regionale: Roberto Ciambetti riconfermato presidente, ma senza i voti di Fratelli d’Italia che contesta la scelta non condivisa. Zoppis e Finco i due vice dell’assemblea. A giorni la nuova Giunta di Zaia.

