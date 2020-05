TG Veneto News. Esplosione in un’azienda chimica di Porto Marghera: fiamme e nube nera visibile a chilometri di distanza. Gravemente ustionato due operai.

Allarme nube tossica a Venezia nelle province di Treviso e Padova: centinaia le chiamate ai centralini delle forze dell’ordine. I sindaci invitano i cittadini a chiudersi in casa. Nel primo pomeriggio ARPAV e vigili del fuoco escludono il pericolo inquinamento.

Attesa per il decreto del governo per stabilire distanze e norme sulle riaperture. Zaia contesta le linee guida dell’INAIL: troppi 5 metri tra due ombrelloni in spiaggia.

Federalberghi attacca il decreto rilancio del governo: nessun aiuto alle spiagge. La categoria minaccia di tenere chiusi gli hotel su tutte le spiagge del Veneto: a rischio 12mila posti di lavoro.

A Padova la protesta dei ristoratori di tutto il Veneto: slogan e striscioni contro il governo. Accuse per i mancati al settore e la scarsa programmazione.

La crisi del lavoro nel Bellunese: ancora un mese e mezzo di chiusura per lo stabilimento Ideal Standard. 600 lavoratori in cassa integrazione. La preoccupazione dei sindacati.

E’ morto a 48 anni il pianista e compositore Enzo Bosso: la scorsa estate fu il protagonista al’Arena di Verona con i Carmina Burana che incantano il pubblico.

