TG Veneto News. Blitz dei Carabinieri del Ros contro la ‘Ndrangheta in Veneto: 33 le persone arrestate, 100 gli indagati. Contestati i reati di usura, riciclaggio e turbativa d’asta. Il quartier generale a Sommacampagna, nel veronese.

Crac da 36 milioni di euro, 3 indagati: avevano emesso fatture false per 8 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Padova sequestra conti correnti, ville con piscina e Ferrari.

Dramma nel Bellunese: escursionista di 54 anni scivola in un sentiero, muore dopo un volo di decine di metri: il corpo ritrovato grazie al selfie fatto poco prima sul luogo dell’incidente.

8 positivi al covid a Padova dopo aver partecipato al funerale all’aperto di un camerunense. Ulss lancia un appello alla comunità africana: chi ha partecipato si sottoponga il tampone.

Il Consiglio dei Ministri fissa la data delle elezioni, alle urne il 20-21 settembre. Sarà election day con referendum e amministrative. Si vota in 40 comuni veneti.

La famiglia Benetton fuori dal controllo di Autostrade. Tre sindaci trevigiani difendono gli industriali di Ponzano Veneto: aggressione mediatica e politica senza precedenti.

Spiagge del Garda a numero chiuso: i sindaci della sponda Veneta si dividono. A favore invece di albergatori: così evitiamo la chiusura totale

