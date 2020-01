TG Veneto News: i titoli di apertura

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Vicenza: sequestrati conti correnti, quote societarie e la villa con piscina ad una coppia. Sono accusati di aver evaso il fisco con lavori di una lottizzazione fatti pagare troppo.

Padova, sgomberato l’ex macello di via Cornaro: era occupato da varie associazioni. Sit-in di protesta davanti al municipio, l’immobile ora potrebbe diventare un museo della scienza.

Centinaia di migliaia di euro spesi in macchinari all’avanguardia per la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Pietro Cosma di Camposampiero: ora però mancano i medici e le apparecchiature sono da tempo inutilizzate.

Belluno: la prefettura lancia l’idea di una task force per prevenire gli incidenti stradali in provincia, e dalla Polstrada i dati segnalano un aumento delle infrazioni nel 2019.

Al via i festeggiamenti per il centenario della sezione degli Alpini di Verona con un grande gesto di solidarietà: ristrutturati 2 appartamenti destinati ad accogliere mamme in difficoltà.

Via libera ufficiale alla proposta di cittadinanza onoraria a Paolo Rossi: ora si attende solo di conoscere la data del consiglio comunale che la ufficializzerà alla presenza del grande campione.

