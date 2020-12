TG Veneto News. Stretta anti assembramenti: Zaia attendere le decisioni del governo. Giuste le nuove chiusure, ma servono ricette immediati.

Il giorno più nero per le vittime: 165 in 24 ore. Il dato più alto in Italia. Ricerca della Regione sul numero dei decessi. A marzo e novembre quasi 40 in più rispetto agli anni scorsi. A Vicenza e Verona i dati peggiori.

A Verona esauriti i posti letto per i pazienti covid. Il direttore generale dell’Ulss Scaligera parla di situazione drammatica. Appello ai cittadini per seguire le norme e il distanziamento.

Crac della Popolare di Vicenza: la procura chiede 10 anni per Gianni Zonin. Richiesta di condanna a 8 anni anche per gli altri dirigenti.

Ex infermiere arrestato per pedofilia: è accusato di molestie sessuali a ragazzini. Al 63enne veneziano sequestrato anche un PC con video e foto vietate.

Passeggero si rifiuta di indossare la mascherina: caos in stazione a Castelfranco. Convoglio bloccato e pendolari a terra. Il ventenne sanzionato dai carabinieri.

La provincia di Belluno aiuta agli impiantistico risorse che arrivano dal fondo Covid Nazionale: c’è mezzo milione di euro a disposizione.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.