TG Veneto News. Altri 9 casi di contagio: tre solamente nel veronese. Aumento record di persone in isolamento: più 129 in meno di 24 ore.

Bambina di 7 anni positiva al covid: chiuso centro estivo di Sandrigo, nel vicentino. Al via la salificazione, tamponi per tutti i bambini. La preoccupazione del sindaco.

Gl i anticorpi non rendono immuni da un secondo contagio: dubbi sulla durata della copertura del vaccino. Parla il professore Ettore Concia, ex primario di malattie infettive a Verona.

1000 persone sull’Altopiano di Asiago: manifestazione di protesta per chiedere alla Regione l’attivazione di alcuni reparti dell’ospedale. In corteo mamme, medici e infermieri.

Blitz antidroga dei Carabinieri tra Venezia e Treviso: arrestata una banda che spacciava da 5 anni: in 4 gestivano una rete di oltre 100 clienti.

Sabato a Verona al Gay Pride: polemiche contro la maggioranza in consiglio comunale accusata di contrastare la proposta di legge contro l’omotransfobia.

Sostituite e ripristinate 800 briccole, i pali che segnano i canali della laguna di Venezia: investimento da 1,3 milioni di euro. Serviranno a rendere più sicura la navigazione

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.