TG Veneto News. Le Ulss del Veneto al lavoro per fare fronte alle numerose richieste dopo l’ordinanza che rende obbligatori i tamponi per chi torna dall’estero. Aperti sportelli e linee telefoniche dedicate.

La regione dimezza il popolo della notte: in discoteca capienza del 50% rispetto al massimo consentito e si balla solo con la mascherina. Chiusura immediata per chi non rispetta le regole.

Drammatico scontro tra un’auto e uno scooter lungo la strada per il mare a Caorle: l’impatto violentissimo è costato la vita a un 50enne e a un 67enne. Stavano entrambi rincasando.

Evasione fiscale da oltre quattro milioni e mezzo scoperta della finanza di Padova. Le Fiamme Gialle hanno accertato una decina il saloni di bellezza che ti fingevano associazioni frodando il fisco.

La paura del virus di rientro: l’obbligo dei tamponi mette in fuga i turisti dalla Croazia e Spagna che in alternativa scelgono il Lago di Garda. Strutture verso il tutto esaurito, male invece il turismo in città.

Weekend di Ferragosto all’insegna del grande traffico, già in aumento il volume delle auto di transito verso le località di vacanza. Il peggio atteso tra domani e domenica.

Dopo due anni di attesa e di polemiche, da oggi a Verona è aperto il parcheggio di San Zeno. Gestione affidata al comune.

