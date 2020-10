TG Veneto News. Il nuovo Dpcm del governo: bar chiusi dalla mezzanotte e divieto di sostare davanti ai locali. Preoccupati i gestori: così rischiamo un nuovo crollo degli incassi. Vietate anche le gite scolastiche e le feste più di 30 persone. In casa al massimo in 6.

Scontro sulla scuola distanza tra Zaia e la ministra Azzolina: il governatore propone lezioni online alle superiori per evitare assembramenti e folla sui bus. Secco no da parte dell’esecutivo.

Primario dell’ospedale di Belluno al lavoro nonostante il tampone positivo: l’uomo è indagato dalla procura. Per l’inchiesta anche quattro colleghi che lo avrebbero coperto.

Manca personale nelle 300 case di riposo del Veneto: i tamponi rapidi ai visitatori sono un ulteriore aggravio per i dipendenti. L’allarme del presidente Veneto dell’Unione Regionale istituti per anziani.

Mondo della politica in lutto: è morto l’ex consigliere regionale Claudio Sinigaglia, aveva 62 anni. Dopo gli esordi in politica con la DC era stato eletto a Ferro Fini con il Partito Democratico.

Le spiagge Venete invase dal legno e detriti trascinati dai fiumi: appello di Unioncamere al governo. Serve una legge che consideri quel materiale biomasse e non rifiuto speciale.

Il mago delle sculture in acciaio, l’artista italo-albanese Helidon Xhixha è tornato in laguna. Le sue spettacolari installazioni sono visibili gratuitamente alle tese dell’arsenale di Venezia.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.