TG Veneto News. La regione traccia i casi di covid arrivati dall’estero: il virus è cambiato ed è più aggressivo. In arrivo il test rapido per gli anticorpi. Il risultato in meno di 7 minuti.

Violenta scossa di terremoto, nel primo pomeriggio, epicentro al confine tra Veneto e Friuli: il sisma avvertito in tutta la provincia di Belluno. Molte di chiamate ai vigili del fuoco.

Per 6 anni non presenta dichiarazione dei redditi: indagato un imprenditore Vicentino. La Guardia di Finanza sequestra 1 milione e 700 mila euro tre case, conti correnti e orologi di lusso.

Il movimento delle sardine torna in piazza: un tour nelle regioni che andranno al voto. Si parte dalla casa di Matteotti a Fratta Polesine e poi Padova, per contrastare il dominio leghista.

A Verona si contano i danni dopo gli allagamenti del fine settimana: strade trasformate in torrenti. Ultimatum del sindaco Sboarina ad Acque Veronesi per il completamento dei lavori.

Troppi ritardi e troppa burocrazia, il bonus vacanze è un flop: nelle montagne bellunesi aderisce solo un albergatore su 5.

il Requiem di Mozart per la prima volta in Arena a Verona: una serata di raccoglimento e riflessione dedicata anche alle vittime del coronavirus.

