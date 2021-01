TG Veneto News. Calano per il tredicesimo giorno consecutivo i numeri del Covid in Veneto: scendono pressione ospedaliera e terapia intensive, ma per il governo restiamo zona ad alto rischio

Monta anche in Veneto la protesta contro le chiusure delle attività commerciali. Per venerdì annunciate le riaperture di bar, ristoranti, palestre: è una questione di sopravvivenza, raccontano gli esercenti.

Vaccinare i farmacisti: ogni giorno in prima linea. Dura presa di posizione di Federfarma che chiede alla regione di inserire i farmacisti tra le categorie per cui il vaccino serve subito.

Processo per il crac della Popolare di Vicenza: gli avvocati dell’ex presidente Gianni Zonin preparano la linea difensiva per smontare le accuse: l’arringa durerà tre giorni.

Tragedia nel vicentino: un pensionato travolto e ucciso dalla sua auto che aveva parcheggiato in discesa. In Trentino muore un 31enne Veronese dopo un incidente in autostrada.

A Bovolone una mamma partorisce in casa prima dell’arrivo dell’ambulanza: il papà si trasforma in ostetrico e segue le istruzioni telefoniche del 118.

Un mese ad alta tensione per il vigili del fuoco di Belluno: un battesimo di fuoco per il nuovo comandante alle prese con l’emergenza maltempo e una nevicata record come non si vedeva da anni.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.