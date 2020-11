TG Veneto News. Zaia firma l’ordinanza: al bar e ristorante solo seduti. Chiusi tutti i negozi la domenica. Stretta anche sulle passeggiate nei centri storici. Le nuove regole in vigore da domani fino al 3 dicembre.

Partita la stretta anche sui controlli: strade e piazze al setaccio. Prima sanzione a Vicenza per le prostitute senza mascherina. In Veneto una media di 15 maxi multe al giorno.

Video choc dell’Ulss di Treviso nei raparti dei malati covid: la risposta ai negazionisti. Pronte 500 denunce dopo un filmato ingannevole finito in rete. Appello dei medici ad avere più rispetto dei camici bianchi e di chi sta soffrendo.

Si è medici per tutta la vita anche in pensione, così in un momento di emergenza come questo l’ex primario torna in corsia per effettuare tamponi a Vittorio Veneto nel Trevigiano.

Esaurita la prima trance dei vaccini antinfluenzali: protestano I farmacisti. Le dosi promesse dalla regione non sono mai arrivate.

Si è concluso il primo processo contro le infiltrazioni della camorra sul litorale Veneziano: condanne per 130 anni, c’è anche l’ex vice sindaco di Eraclea.

Al via il secondo lotto del restauro all’Arena di Verona: lavori dureranno per tre anni spesa di 8 milioni di euro grazie all’arte bonus e alle imprese private.

