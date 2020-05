TG Veneto News. Soddisfatto dell’accordo raggiunto con il governo, Zaia annuncia che dal 18 maggio si apriranno man mano tutti i settori. Riserve ancora su palestre e piscine.

Gestori di bar e ristoranti alle prese con le distanze tra i tavoli per garantire la sicurezza dei clienti: 2 metri sono troppi, dicono.

Oggi la giornata degli infermieri. Presentata la rivoluzione della medicina di famiglia in Veneto: medici collegati in videochiamata per anamnesi e consulti.

Arrestati nel veneziano i ladri che hanno colpito un centinaio di abitazioni tra Veneto e Lombardia: erano di origini Sinti. La svolta analizzando i movimenti del ricettatore che acquistava la refurtiva.

Il consigliere comunale di Asolo Nico Basso affida ad un post su Facebook parole scioccanti contro Silvia Romano: impiccatala, scrive. Il sindaco lo richiama al rispetto.

