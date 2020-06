TG Veneto News. Un altro caso di covid alle caserma Serena di Treviso: i profughi sequestrano alcuni operatori della cooperativa che si occupa di loro. Blitz della Polizia delle forze speciali, in 300 stranieri asserragliati nell’edificio.

Il sindaco di Treviso lancia un appello al Ministro degli Interni: venga a vedere la situazione. Intervento anche di Matteo Salvini che parla di un nuovo inizio dell’invasione straniera. Collegamento in diretta da Treviso per gli aggiornamenti.

Dramma questa mattina nel tratto veronese dell’autostrada A4: furgone sbanda e finisce in una scarpata. Un morto e un ferito in gravi condizioni. Traffico in tilt in direzione Milano.

Orrore a Ronco all’Adige, nel veronese, un pluripregiudicato marocchino di 27 anni ha abusato due volte di un’anziana di 79. Il giovane arrestato dopo una notte di ricerche dei Carabinieri.

Il professor Crisanti ritorna a Vo’: oggi la cerimonia per un nuovo marchio per rilanciare i vini e i prodotti dell’agricoltura locale. Servono ancora precauzione, dice, il virus non è sconfitto.

Oltre 2 milioni per il rilancio del turismo in Veneto: la campagna è incentrata sui social network e influencer. Il messaggio al mondo parte dalla fama di Venezia per estendersi a tutto il territorio.

Un tratto del Lungomare delle Stelle dedicato al personale della sanità del Veneto: l’omaggio di Jesolo a medici e infermieri che hanno lavorato negli ospedali durante l’emergenza Covid. Scelta fatta con tutti gli operatori turistici, spiega il sindaco della località balneare.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.