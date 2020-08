TG Veneto News. Il caso dei consiglieri leghisti che hanno chiesto il bonus. Salvini chiede l’esclusione dalle liste, ma Zaia frena: non c’è un reato. Prima voglio incontrarli, poi deciderò. Il direttorio della Liga in conclave.

Dramma a Santa Giustina di Belluno, sedicenne muore schiacciato da un masso sull’argine del Piave: la tragedia sotto gli occhi degli amici.

In tribunale a Vicenza il processo del 21enne cubano arrestato dalla polizia protagonista della video choc finito in rete: convalidato l’arresto. Il questore avvia un’indagine interna. I familiari del ragazzo pronti a denunciare l’agente.

Isolate nel basso Polesine le prime zanzare infette: torna l’incubo West Nile. Due anni fa furono più di 50 i contagiati. Ulss5 Polesana è ottimista per l’effetto della disinfestazione iniziata in primavera.

Il tribunale di Treviso al collasso: mancano giudici, quelli che ci sono sono oberati di pratiche. Il Palazzo di Giustizia ha numeri peggiori del Veneto.

Alberghi da tutto esaurito a Jesolo: torna il sorriso sul volto degli operatori turistici. Aumentano le presenze straniere che si attestano al 50%.

A 10 anni ha diretto l’orchestra che ha eseguito l’inno di Mameli, la notte magica in Arena per il piccolo Lucas. Ora è testimonial del gala Rossini. Biglietto a €1 per tutti gli under 14.

