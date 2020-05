TG Veneto News. Riaprire tutto il 18 maggio, la richiesta del governatore Zaia al governo: in Veneto pronto il piano per il ritorno della malattia in autunno. Record negativo di positivi, si va verso il contagio zero.

In vista della possibile apertura del 18 maggio, ristoratori, parrucchieri e negozianti sono disarmati: non sappiamo come adeguare i locali, lamentano. Nessuno dice nulla e abbiamo sempre meno tempo per metterci in regola.

I sindaci delle città capoluogo del Veneto preoccupati per i bilanci dei comuni: lettera al premier per un incontro urgente. Scuole, trasporti e tasse comunali, le emergenze.

Passa da Negrar, in provincia di Verona, lo studio mondiale su uno dei farmaci impiegati nella lotta al coronavirus: al via la sperimentazione con l’idrossiclorochina.

Moto si scontra contro una bici a Legnago, nel veronese: muore una studentessa diciottenne. La giovane è stata sbalzata a una decina di metri.

Prima domenica senza lockdown: in spiaggia Jesolo i primi bagni. In molti contestano il divieto di svegliarti per prendere il sole.

Oltre 110 mila iscritti al gruppo Facebook “Le Zose de Zaia”: il profilo creato per gioco da un gruppo di amiche bellunesi è diventato un fenomeno social.

