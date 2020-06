TG Veneto News. Un operatore di origine afgana positivo al coronavirus: è rivolta all’ex caserma Serena di Treviso. Oltre 300 migranti protestano, cordone di polizia per evitare fughe. Ulss2 dispone 350 tamponi. Domani i primi esiti.

Frutteti e raccolti distrutti dalla grandine, danni nel padovano e nella Bassa Veronese: agricoltura in ginocchio. Molte aziende hanno perso tutto.

La regione chiude la gara per il vaccino: pronte a fine agosto 1.300.000 dosi. Il governatore precisa: non sarà obbligatorio.

Banditi in azione a Noventa Vicentina: rubati 500 abiti griffati, un colpo da 300mila euro. I malviventi hanno usato un furgone per sfondare la vetrata dell’azienda tessile.

Nuova udienza del processo per il crack alla Banca Popolare di Vicenza: la prima dalla fine fine del lockdown. Gianni Zonin presente in aula si avvale della facoltà di non rispondere.

Udienza preliminare del processo sulle presunte infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto Orientale: in aula bunker a Mestre anche l’ex sindaco di Eraclea.-45 gli imputati, 70 gli avvocati. Oltre un’ora di tempo per fare l’appello di tutte le parti.

I teatri piccoli alle prese con il distanziamento dei posti a sedere. Sono anche nella difficoltà in vista della riapertura, e allora a Verona c’è chi si inventa qualcosa di nuovo: il teatro d’asporto

