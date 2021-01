TG Veneto News. Stretta anti Movida con il nuovo dpcm del governo: stop all’asporto dai bar dopo le 18. Venerdì le nuove restrizioni. Il Veneto rischia la zona rossa o arancione per tutto il mese di gennaio.

Monta la protesta di baristi, ristoratori pronti alla disobbedienza e l’apertura dei locali nonostante i divieti. A Padova protesta con una marcia sopra un tappeto nero davanti alla prefettura.

Studenti in crisi dopo mesi di didattica a distanza: gli psicologi lanciano l’allarme: è in Regione un tavolo sulla scuola. Obiettivo: mettere a disposizione un professionista per ogni scuola.

Canta “Faccetta Nera” in diretta radiofonica minacce. Social per l’assessore Elena Donazzan. Il Partito Democratico chiede le dimissioni. Zaia: “dovrebbe quantomeno scusarsi”.

Medici di base senza ambulatori per eseguire il tamponi ai pazienti. A Cavarzano, nel Bellunese, il parroco mette a disposizione i locali della parrocchia.

Sono sempre di più le donne che scelgono di partorire in casa: nel Veronese nasce un team di ostetriche che offrono un accompagnamento alle future mamme.

Scade il contratto e Amazon non lo rinnova: la storia di un 58enne costretto a dormire in camper perché lo stipendio e la durata del contratto non gli consentivano di affittare una casa.

