TG Veneto News. A Vo’ è iniziato l’anno scolastico: prima lezione nei laboratori che saranno visitati dai capo dello Stato. L’annuncio del sindaco: Mattarella sarà anche in piazza per ringraziare i cittadini.

Crollano gli abbonamenti ai bus scolastici: gli studenti scelgono di andare a scuola accompagnati dai genitori e i sindaci del Veronese lanciano l’allarme smog e traffico e invitano gli studenti a usare i mezzi pubblici.

Notte di follia nel comando di polizia locale di Arzignano nel vicentino: 47enne tenta di sfondare l’ingresso con l’auto, poi distrugge mobili e PC. Aggrediti quattro tra vigili e carabinieri. L’uomo arrestato.

Scoppia un incendio a Mestre: bimba di 10 anni da sola in casa intrappolata tra le fiamme. La ragazzina salvata dall’intervento dei vigili del fuoco.

Al via la produzione di mascherine da parte di Luxottica: i primi macchinari nel palasport di Agordo. I lavoratori volontari scelti negli stabilimenti di Agordo e Cencenighe.

Boom di disoccupati in coda alla Caritas di Belluno: sono cittadini rimasti senza lavoro a causa del covid. Stanziati 50 mila euro per pagare affitti e bollette.

Il Mose scatterà con una marea sopra i 130 cm: lo scrive il commissario nella relazione sullo stato dei lavori. ma sarà una quota provvisoria perché nel 2022 le paratoie saranno in grado di sollevarsi anche con l’acqua alta di un metro e 10.

