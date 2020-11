TG Veneto News. La regione e i sindaci preparano la nuova stretta: venerdì in vigore l’ordinanza anti assembramenti. Si va verso il divieto di spostarsi dal comune di residenza. Oggi record di vittime 48, il numero più alto dall’inizio della seconda ondata.

La regione prepara il piano per curare i malati covid a domicilio: bombole di ossigeno recapitate a casa. Acquistati 100.000 saturimetri per misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Il virus nella RSA. Situazioni critiche a Santo Stefano e Auronzo, nel Bellunese: su 23 infermieri solo 6 non sono contagiati.

Mascherine obbligatorie in classe: bimbo con i dispositivi addosso anche per 8 ore. Viaggio in una scuola: il buon esempio viene dai bimbi, dicono gli insegnanti.

Attentato incendiario nella notte a Padova: tre bar distrutti dalle fiamme. La polizia a caccia di un balordo che sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza.

Dalla grande crisi all’emergenza economica dovuta al covid: crollano le imprese artigiane in provincia di Belluno. In 10 anni perse 1200 ditte, una ogni tre giorni.

Lavori straordinari sui tetti di Castelvecchio a Verona: le coperture delle torri sono state danneggiate dal fortunale di fine agosto. Da questa mattina o telai al lavoro per ripararle.

