TG Veneto News. Il presidente Mattarella Vo’ Euganeo nel paese Padovano dove si registrò la prima vittima in Italia per il coronavirus: il Capo dello Stato arriverà a settembre per inaugurare l’anno scolastico.

Tragico rogo a Paese, nell’incendio della loro casa muoiono carbonizzate due donne,.ferito un uomo. Le cause dell’incendio al vaglio dei Carabinieri.

Sconvolta la comunità di Grantorto dove un ragazzino di 11 anni morto annegato nel Brenta per inseguire un pallone: la madre sotto shock ha tentato di togliersi la vita.

Il maltempo non molla il Veneto: danni ingenti, frane e famiglie isolate nella parte settentrionale della provincia Trevigiana. Nel veronese pesanti conseguenze sulla zona del Valpolicella.

Il mondo delle discoteche venete dice no alle linee guida per la riapertura dei locali da ballo: a queste condizioni è impossibile riaprire. In tanti dal Veneto alla manifestazione di Roma.

La procura di Venezia ha chiesto l’archiviazione per l’incidente dello scorso anno a San Marco: la Costa Deliziosa durante una burrasca scarrocciò davanti a riva sette Martiri.

Sarà il Teatro Olimpico di Vicenza ad ospitale il primo concerto in Italia dopo l’emergenza coronavirus: il pubblico, con tutte le misure di sicurezza, sarà composto solo da medici e infermieri

