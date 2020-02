TG Veneto News: i titoli di apertura

Doppio appuntamento per Matteo Salvini in Veneto: a Vicenza e a Padova dove il leader della Lega è stato accolto dalla manifestazione delle Sardine.

Banditi assaltano un bancomat e durante la fuga sparano contro l’auto dei Carabinieri. Notte da far west in provincia di Verona.

Consigliere comunale vicentino espulso dalla Lega dopo gli insulti razzisti alla modella italiana di colore. Lui si difende, dice: sono stato frainteso e strumentalizzato.

Oggi il giorno del Ricordo: in tutto il Veneto manifestazioni per il dramma delle Foibe e l’esodo dei Giuliani e Dalmati. A Padova striscione choc di CasaPound.

Papa Francesco a settembre in Veneto per la beatificazione di Albino Luciani. Il sindaco di Padova lo invita anche in Prato Della Valle per la manifestazione sul volontariato.

31 sindaci camerieri per solidarietà: a Monastier di Treviso i primi cittadini testimonial di una serata a favore di Venezia e del litorale colpito dalla acqua alta.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.