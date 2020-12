TG Veneto News. L’Italia è in lutto per la scomparsa di Paolo Rossi: l’eroe del mondiale di Spagna. A febbraio era diventato cittadino onorario di Vicenza, poco prima aveva scoperto di essere malato.

Tre giorni di lutto e bandiere a mezz’asta a Vicenza. L’amministrazione pensa di intitolargli in viale dello Stadio Menti. Sabato alle 10:30 i funerali in Duomo trasmessa in diretta TV su Telechiara.

Oltre 4100 nuovi positivi: record di vittime 148. Nuova ordinanza della Regione: al bar seduti dalle 11. Il governatore: il virus non andrà via fino alla prossima estate.

Il maltempo nel Bellunese: cessate piogge e neve, resta la paura per le frane. A Perarolo minacciate alcune abitazioni, quattro le famiglie sfollate.

Un interessante inaspettato ritrovamento archeologico negli arcovoli dell’Arena di Verona. Trovato il corpo di una donna vissuta almeno 1500 anni fa.

Spesa solidali in crescita del 50%: le famiglie che chiedono aiuto, e con la pandemia a segnare la differenza l’emporio di Treviso le famiglie italiane.

Intitolare la Piazza dei Signori a Verona a Dante: la proposta che il regista Alessandro Anderloni fa al comune alla vigilia delle Celebrazioni Dantesche per il 7 centesimo anniversario della morte del poeta.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.