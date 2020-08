TG Veneto News. Siglato l’accordo per l’alta velocità tra Verona e Vicenza: al via ai cantieri del primo lotto per quasi un miliardo di euro. L’opera completata entro il 2027.

Trasporto pubblico locale nel caos con distanze e posti contingentati: a terra un pendolare su quattro. La regione studio un’ordinanza per tornare alla capienza normale.

Dopo il caso dei cinque parlamentari anche alcuni consiglieri regionali avrebbero richiesto e ottenuto il bonus da 600 euro. Zaia annuncia: saranno sospesi dal Partito. Fuori dalla corsa alle regionali.

Ressa al Muretto di Jesolo: 1800 ragazzi in pista senza distanze, quasi tutti senza mascherina . I carabinieri inviano una segnalazione al prefetto di Venezia.

Festino a base di alcol e droga: un 63enne accusa un malore e viene abbandonato in auto a Mirano dagli amici. Due indagati per lesioni e omissione di soccorso.

Il tribunale di Treviso toglie i sigilli ai beni di Vincenzo Consoli, l’ex amministratore delegato di Veneto Banca, rientra in possesso della tua villa a Vicenza.

Verona rende omaggio a Franca Valeri morta a 100 anni: l’attrice aveva adottato una Soprano di Valeggio sul Mincio. Per anni era stata testimonial del pandoro Melegatti e aveva ricevuto il premio Renato Simoni.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.