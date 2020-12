TG Veneto News. Attesa per il nuovo dpcm: il governo vuole chiudere piste da sci, hotel, ristoranti. Pressing delle regioni per allentare le restrizioni durante le vacanze. Domani il vertice decisivo.

Sono 107 le vittime in 24 ore. Il giorno più tragico da quando i contagi sono ripresi. Verona la provincia più critica: toccata quota 1000 morti.

Scatta nelle Ulss il piano per la gestione dei vaccini anti covid: nelle strutture sanitarie task force per stoccare le dosi. Rigido il protocollo imposto dal commissario per l’emergenza.

Traffico di armi, cocaina ed estorsioni: blitz contro la Camorra in Veneto e Lazio. Arrestate 28 persone, tra loro anche il boss della capitale.

Incendio in un’abitazione nel vicentino: donna perde i sensi a causa delle esalazioni del fumo. La 66enne salvata dai Vigili del Fuoco.

Allarme maltempo in tutta la regione: scatta il piano antineve. Previste precipitazioni anche a quote basse. Acqua alta a quota 130 cm a Venezia. Il mose pronto entrare in funzione.

I 25 anni di Sammy Basso: a Tezze sul Brenta gli auguri arrivati da tutta Italia e dal mondo al malato più anziano di progeria.

