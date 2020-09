TG Veneto News. Nuove denunce sul caso del citrobacter a Verona: due mamme presentano un esposto. I reati ipotizzati sono quelli di lesione ed epidemia colposa.

Dopo tre giorni dall’inizio dell’anno scolastico prime quarantene per alcune classi: positivo uno studente liceale di Treviso. Classi di isolamento in una scuola d’infanzia a Cimadolmo.

Parla l’anziano massacrato a calci e pugni a Vicenza dopo essere intervenuto per difendere una donna: era un obbligo morale salvare quella ragazza, non mi sento un eroe. Il 73 anni ancora ricoverato in ospedale.

Domani a Verona i lavoratori in piazza per difendere il lavoro: la prima manifestazione dal lock-down. In alcune province del Veneto le ore di cassa integrazione decuplicate rispetto lo scorso anno.

Settembre da record per il turismo in spiaggia: Jesolo fa registrare più presente negli alberghi dello scorso anno. ça stagione si chiude con una perdita media del 45%

Rivoluzione all’università Ca’ Foscari di Venezia: Tiziana Lippiello è la prima donna a diventare rettore dell’Ateneo. Nel ballottaggio sconfitto un’altra donna al terzo giorno di votazioni.

Adriano Panatta si sposa: il matrimonio con una avvocatessa trevigiana sarà a Venezia il 10 ottobre. A celebrarlo l’amico ed ex giudice Carlo Nordio.

