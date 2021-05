TG Veneto News. Una commissione d’inchiesta per fare piena luce sulla gestione della seconda ondata covid in Veneto: le opposizioni incalzano il presidente Zaia che si dice favorevole, ma precisa, serve però che si arrivi a un verbale da portare in procura.

Primo weekend in zona gialla, senza assembramenti: veneti promossi nonostante il tutto esaurito. Nelle città d’arte e nelle località di vacanza la maggioranza rispetta le regole di convivenza con il virus.

Un episodio isolato che non si ripeterà mai più: così sindaco di Verona dopo la violenta rissa in Piazza Erbe. Andrà a processo il 26enne arrestato che ha minacciato la polizia “ve la farò pagare”

Un folle pestaggio ai danni di un gruppo di ragazzi in piazza a Conegliano: una vera e propria spedizione punitiva su cui indagano le forze dell’ordine. Virale il video che documenta l’aggressione.

A 23 anni disoccupato ruba le offerte dalle chiese per mantenere la sua famiglia: la storia di un giovane papà intenerisce il parroco e i carabinieri, che dopo l’arresto, hanno aiutato il ragazzo a trovare un lavoro.

Non si placano le polemiche dopo le dimissioni del sindaco di Rovigo rimasto senza maggioranza sul caso tribunale. A chiedergli di restare gli altri sindaci della zona e il segretario del PD Letta.

Venezia riparte dal salone nautico: presentata l’edizione 2021 in programma dal 26 maggio al 6 giugno. Un ritorno celebrato fin dallo slogan “L’arte in navale torna a casa”

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.