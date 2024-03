TG Veneto News. Allerta terrorismo dopo l’attentato di Mosca. Sarà una Pasqua blindata. Controlli su 2.000 obiettivi sensibili in tutta la regione. Monitorato anche il web.

Dramma a Longare, nel vicentino: bimbo di 2 anni muore in casa. La procura ordina l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.

Ci sono 7 indagati per il rogo alla casa di riposo di Albaredo d’Adige nel 2020, fra loro il progettista. Intanto a maggio verrà inaugurata la nuova struttura, questa volta tutta in cemento.

A Padova aumenta il numero dei benestanti, ma un contribuente su 4 dichiara un reddito inferiore ai €10.000. Sono oltre 53.000 i padovani che non presentano la dichiarazione dei redditi.

Premiate a Padova le botteghe storiche del Veneto, un riconoscimento per gli oltre 40 anni di attività. P iccoli imprenditori che hanno resistito come degli eroi.

Corsa all’acquisto per l’ultimo orologio Swatch. In centinaia hanno trascorso la notte davanti al negozio a Verona: giovani, ma non solo, a rrivati da tutto il Nord Italia.

Al via a Treviso il restauro delle mura: il più grande intervento di recupero dalla loro realizzazione nel 1500. Si creerà un museo a cielo aperto sull’opera difensiva e si punta al patrimonio UNESCO.