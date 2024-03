TG Veneto News.

La strage della famiglia Sottomarina: madre, padre e figlio morti nel rogo della casa. C’è l’ipotesi di un cortocircuito al piano terra. Oggi il sopralluogo dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

Un ventitreenne è stato il primo a dare l’allarme arrampicandosi fino al primo piano prima di essere investito dal fumo. Il giovane ha visto delle mani sbucare dal balcone, ha gridato di buttarsi, ma poi il drammatico silenzio.

Il primo fine settimana di primavera è stato tragico sulle strade del veronese: tre morti in tre giorni in sella alle motociclette. Il rischio incidenti aumenta nel weekend.

Studentessa diciottenne colpita da meningite. La giovane, ricoverata in rianimazione a Feltre, era stata in gita all’estero in discoteca. Luiso fa scattare il protocollo sul familiari e contatti stretti.

Ruba il gatto delle nevi e devasta le piste da sci delle Melette in altopiano d’Asiago. Il ladro vandalo è un maestro di sci, incastrato dalle telecamere.

La classifica delle città con il clima peggiore. Belluno è in testa: poco sole freddo e umidità. Rovigo è la città con più giorni di nebbia all’anno in Italia.

In Arena la seconda edizione della Via Crucis, un evento che anticipa i temi della visita di Papa Francesco il 18 maggio. Sulle condizioni del pontefice il vescovo di Verona rassicura i fedeli. Intanto il Vaticano annuncia le tappe della visita a Venezia.

