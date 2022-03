TG Veneto News. Senza sosta l’arrivo dei profughi dall’Ucraina. Prefettura in stato d’allerta alla ricerca di spazi per la prima ospitalità, soprattutto di donne e bimbi. Il Viminale: “serve un hub per ogni provincia”

Quattro bimbi ucraini malati oncologici in fuga da Kiev, verranno ricoverati in queste ore all’ospedale della Mamma e del Bambino di Verona: Zaia: “risposta forte e generosa alle atrocità della guerra”.

10 viaggi in pochi giorni, migliaia di chilometri macinati in poche ore a bordo di un pulmino da Trevignano al confine. La missione di Don Caterino prete di provincia che mette in salvo profughi in fuga.

L’attacco alle centrali nucleari scatena la psicosi anche tra i Veneti. In farmacia è boom di richieste di pasticche allo iodio, ma gli esperti tranquillizzano: “non ci sono pericoli”.

Il caro gas metti a rischio l’artigianato Veneto. A Murano i mastri vetrai costretti a spegnere i macchinari. Impossibile gestire i costi di riproduzione con bollette quadruplicate.

La crisi del turismo, dopo due anni di pandemia, spinge molti albergatori del Lago di Garda a vendere le proprie strutture. Allarme delle forze dell’ordine: “la criminalità organizzata potrebbe fare affari poco leciti”.

Giorni di switch off in Veneto: per continuare a seguire TG Veneto News sarà necessario risintonizzare tv o decoder. Crescere informazione del telegiornale più seguito dai veneti.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.