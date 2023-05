TG Veneto News. 1600 insegnanti, 600 fra amministrativi e bidelli pronti a lasciare la scuola: Verona e Padova le province con i numeri più alti. Fra le cause stipendi bassi, studenti irrequieti e famiglie troppo esigenti.

L’esodo dei medici dagli ospedali: secondo uno studio una tentazione per metà dei camici bianchi. Molti settori in affanno, preoccupazione da parte dei pazienti.

Storico sorpasso delle spiagge Venete nel 2022 più turistiche della Riviera Romagnola: lo dice uno studio della fondazione Think Tank che estendere l’offerta oltre i mesi estivi l’obiettivo dei sindaci.

Una famiglia su tre perderà il reddito di cittadinanza: sono gli aspetti della riforma voluta dal governo Meloni. I veneti approvano: “c’erano troppe furberie”.

Una perizia della Lega Antivivisezione esclude che sia stata l’Orsa Jj4 a uccidere il runner Trentino: scoppia la polemica. Per la famiglia della vittima una provocazione. La provincia di Trento assicura: “le nostre certezze scientifiche”.

Con le piogge aumenta il livello del Lago di Garda che oggi si trova a 61 cm sullo zero idrometrico. Aumentato anche il prelievo d’acqua per le campagne e resta l’emergenza. Per risparmiare l’acqua c’è chi ha deciso di coltivare il riso in risaia asciutta.

E’ Francesco Tullio Altan papà della Pimpa e di altri celebri personaggi, l’artista che realizzerà il drappo 2023 del Palio di Feltre. L’annuncio a San Vittore al termine della messa in onore dei due santi patroni del Feltrino.

